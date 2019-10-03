Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ближайшие три года будет построена 21 заправочная станция для транспорта, использующего в качестве топлива природный газ.

Gazprom.ru

Сегодня в регионе действуют 4 газозаправочные станции (АГНКС), в Гатчинском, Тихвинском и Тосненском районах.

Новые АГНКС будут построены во Всеволожске, Пикалево, Сосново, Сосновом Бору, Тосно, Горелово, Луге, Волхове, Сланцах, Сертолово и Янино.

Как сообщили 3 октября в областном правительстве, дорожная карта по развитию рынка газомоторного топлива до 2023 года была подписана с представителями ПАО «Газпром» в рамках IX Петербургского международного газового форума. Ответственным за реализацию документа со стороны корпорации выступает ООО «Газпром газомоторное топливо».

Газовые станции также появятся на новой федеральной трассе М-11 у посёлка Ям-Ижора, у посёлка Синявино на федеральной трассе «Кола», в Выборге у трассы «Скандинавия» и в районе посёлка Огоньки на Выборгском шоссе.

В перспективе — создание АГНКС в Усть-Луге, Киришах, Приозерске и Светогорске.

«Ленинградская область первой из регионов страны стала стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Мы также первые, кто уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо. Мы продолжаем активно создавать газозаправочную инфраструктуру», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В регионе уже работают 80 автобусов на природном газе на маршрутах между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно.

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