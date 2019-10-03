Москва, 3 октября, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Нужно не предлагать популистские инициативы о жертвах перестройки», а пробуждать в себе и окружающих ответственность за свою жизнь и за жизнь страны, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 3 октября, комментируя инициативу депутата Госдумы Бориса Чернышова.

ИА REGNUM Михаил Демурин

Как сообщалось ранее, депутат призвал «создать новую льготную категорию — жертв перестройки». Чернышов направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

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«Любят у нас в России делать из себя и своих соотечественников жертв: «жертвы Гражданской войны», «жертвы репрессий», теперь вот «жертвы перестройки». Наверное, были и есть безвинные жертвы всех этих событий, но большая часть тех, чьи жизни унесла, например, Гражданская война, сами (или их родственники) были активными её участниками, составляли её движущие силы. Среди «жертв репрессий» немало тех, кто сам до того, как получил свой приговор, способствовал репрессиям в отношении других. Или тех, кто получил тогда наказание за реальную борьбу с существовавшим режимом…

Разбираться в этом в деталях, однако, на мой взгляд, бессмысленно. История — не сентиментальный роман; история — это всегда драма и довольно часто — трагедия. И к этому надо быть готовым.

Многие из тех, на чьих чувствах хочет сыграть автор данной инициативы, приветствовали перестройку. И практически все, кто сегодня справедливо считает Михаила Горбачёва государственным преступником, палец о палец не ударили, чтобы остановить его тогда: либо не считали нужным, либо полагали, что это должен сделать кто-то другой. А теперь с удовольствием провозгласили бы себя «жертвами» и получили бы за это «льготы».

Понятно, что были такие должностные лица и партийные работники, которые обязаны были выступить против антигосударственной деятельности Горбачёва, как говорится, «по должности». Но и большинство должно было думать, а не сидеть сложа руки. А если сидели, не взяли на себя труд вникнуть в происходящее, не осознали своей обязанности остановить «перестройщиков», то что же теперь о себе как о жертве говорить? Хорошо, если в соучастники не запишут!

Популистские инициативы, причём ещё похлеще «жертв перестройки», будут появляться и уходить, но, отворачиваясь от них, мы должны думать о вещах принципиального свойства: как пробуждать в себе и окружающих ответственность за свою жизнь и жизнь страны в целом; как учиться и учить защищать правильный общественный строй и избавляться от того политического режима, который несет твоей стране разруху, а твоей семье — несчастье; как, наконец, понимать, что смысл корней в словах «жертвенность» и «жертва» — разный», — отметил Михаил Демурин.