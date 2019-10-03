Ош, Киргизия, 3 октября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В школах столицы Киргизии и второго самого крупного города республики — Оше планируют полностью отказаться от сбора средств в родительский фонд. Если эксперимент окажется удачным, то к 2023 году эти фонды могут упразднить во регионах страны, — пишет «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам представителя отдела образования, культуры и спорта аппарата правительства Киргизии Назгуль Лосниковой, школьные фонды учреждаются из-за недостатка финансирования в сфере образования.

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Она отметила, что ежегодно на приобретение учебников, ремонт и иные нужды школ выделяется недостаточно средств из бюджета. Дефицит составляет около 3 млрд сомов (2,8 млрд рублей), в том числе в столице — около 300 млн сомов (281,5 млн рублей).

Также Лосникова сообщила, что ежегодно на одного школьника тратится 18 тысяч сомов (16,9 тысячи рублей). И теперь министерство образования и науки попытается выяснить, сколько денег действительно нужно на каждого учащегося.

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