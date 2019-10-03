Киев, 3 октября, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Команда президента Украины Владимира Зеленского должна объяснить украинским гражданам суть подписанной в Минске закрытой части «формулы Штайнмайера» и вынести этот вопрос на всеукраинский референдум. Об этом 2 октября написал на своей странице в «Фейсбуке» политолог Юрий Романенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

«И объясняйте каждый день, что вы реально хотите сделать. Пока что мы видим невнятное мычание в духе «вы поверьте нам на слово, мы знаем, что делаем»… 28 лет нас научили скептично смотреть на действия власти. И этот скепсис всегда был оправдан… Выносите, на референдум этот важный вопрос, и тогда у вас будет легитимность предъявлять и Западу, и внутри Украины», — призвал Романенко.

Он раскритиковал Зеленского за выполнение «позорных для Украины минских соглашений».

«Зеленский продолжает позорную логику Порошенко, доводит до конца позорный Минск-2. Я с ним не был согласен в 2015 году, говорил это лично Ложкину (экс-глава администрации президента Борис Ложкин — ред.) на встречах в 2015—2016 году в АП… Меня вообще утомило это патриотическое волонтерство, пока вся эта патриотическая быкота сначала в 2014—2019 косила бабло на патриотизме, расставляя на тендеры свои фирмы, фирмочки… Зеленский сейчас продолжает в том же ключе. Если он не понимает это, то это только подчеркивает его организационную неспособность выстроить адаптивную вертикаль», — отметил Романенко.