Париж, 3 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Средний возраст жителя Франции, покупающего свое первое жилье, снизился до 32 лет, сообщает Boursoramа.

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Согласно недавнему исследованию Harris Interactive, средний возраст снизился с 37 до 32 лет, а каждый четвертый житель Франции заявляет о желании сменить жилье в течение 5 лет.

В частности, 71% респондентов говорят, что они купили жилье в возрасте от 25 до 40 лет и 41% от 25 до 30 лет.

Кроме того, 96% опрошенных говорят, что они поменяли жилье хотя бы один раз, а если смотреть в среднем, то жители Франции меняют место жительство около пяти раз за жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета 2020 года во Франции предусматривает снижение подоходного налога на 5 млрд евро. Предположительно, налог на жилье также будет отменен.

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