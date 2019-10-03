Москва, 3 октября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Боевики в Сирии увеличивают интенсивность обстрелов позиций сирийской армии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В Идлибской зоне деэскалации террористы, несмотря на введённые с 31 августа в одностороннем порядке правительственными войсками режим тишины, продолжают в ежедневном режиме обстреливать позиции сирийской армии. В целом растёт количество атак со стороны экстремистов. За август зафиксировано 823 нападения, а за сентябрь — уже 972», — заявила Захарова.