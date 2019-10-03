Ростов-на-Дону, 3 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ведётся борьба с нелегальными таксистами. Так, например, пользоваться выделенной полосой водители такси могут лишь при соблюдении всех требований законодательства. В ином случае им грозит штраф. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«Если автомобиль не имеет опознавательных знаков такси, по полученным материалам инспекторами принимаются решения по вынесению постановления о соответствующем правонарушении. Нахождение на выделенной полосе такого автомобиля является незаконным, водитель штрафуется на 1,5 тыс. рублей», — уточнила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

В настоящее время камеры фото и видеонаблюдения за выделенными полосами для общественного транспорта установлены на всех основных улицах города-миллионника.