Вашингтон, 3 октября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Автопроизводитель из Детройта представил среднемоторный родстер Chevrolet Corvette со складной жесткой крышей. Об этом сообщается на сайте компании.

Media.chevrolet.com Chevrolet Corvette

Это первая модель с таким кузовом, которая получила жесткий верх вместо мягкого. Открытие и закрытие крыши осуществляется в течении 16 секунд. Причём активировать её можно на скорости до 48 км/ч.

Отличие новинки от базового авто с вариантом и кузовом типа тарга заключаются в двух обтекателях за креслами (они напоминают кожухи моторов истребителей) и стеклянной перегородке между салоном и крышкой отсека двигателя. Функция перегородки заключается в защите мотора от ветра.

Напомним, ЗАО «GM-АвтоВАЗ» собрало бюджетный вариант вседорожника Chevrolet Niva с достойным уровнем комфорта. В комплектации SL модель будет продаваться только в цвете «Айсберг» с неокрашенным передним бампером. «Обута» машина будет в штампованные диски чёрного цвета.

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