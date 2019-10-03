Москва, 3 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Председательство России в Совете Безопасности ООН в сентябре 2019 года было отмечено рядом продуктивных обсуждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

«Центральным мероприятием месяца стали министерские дебаты на тему сотрудничества ООН с региональными и субрегиональными организациями поддержания мира и безопасности, вклада СНГ, ОДКБ и ШОС в борьбу с террористическими угрозами. Дискуссия позволила акцентировать весомые, эффективные усилия этих региональных объединений в сфере противодействия терроризму и связанным с ним явлениям на пространстве Евразии», — заявила Захарова.

Был продемонстрирован серьёзный потенциал для развития сотрудничества указанных организаций, добавила она.

Напомним, что 30 сентября РФ завершила председательство в СБ ООН.