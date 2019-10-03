Новосибирск, 3 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Новые истребители-бомбардировщики Су-34, выпущенные Новосибирским авиационным заводом им. В. П. Чкалова, переданы министерству обороны России, сообщает 3 октября пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

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По словам генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря, серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов стали не только вкладом в укрепление ВКС России, но и обеспечением загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации.

В свою очередь, в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что новые самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Одним из первых подтвержденных боевых применений истребителя-бом­бардировщика Су-34 стала операция российских ВКС по борьбе с междуна­родным терроризмом в Сирии.

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