Киев, 3 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, 3 октября опубликован на официальном сайте президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Отметим, ранее, 30 сентября, Владимир Зеленский подписал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Данилюкаоб отставке.

Напомним, Алексей Данилов являлся мэром Луганска в период с 1994 по 1997 год. Затем, в 2015 году, возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию. Также был депутатом Верховной рады пятого созыва