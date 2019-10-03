Брюссель, 3 октября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Власти Великобритании должны сами решать проблемные моменты по Brexit, заявила представитель Европейской комиссии Наташа Берто.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Дальнейшая работа по проблемным моментам должна быть проделана, да, но Великобританией», — цитирует ТАСС Берто.

Она напомнила, что это Великобритания покидает Европейский союз, а не наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Евросоюзу стоит проявить гибкость в вопросе Brexit, иначе Великобритания готова покинуть ЕС вовсе без соглашения.

По его словам, Лондон проявил огромную гибкость, чтобы подойти к соглашению о выходе из состава ЕС. Но если европейские коллеги не проявят такой же готовности к сделке, Британии придется 31 октября разорвать отношения с ЕС.

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