Цхинвал, 3 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Азамат Чочиев принял коллег из Луганской народной республики во главе с руководителем МЧС Евгением Кацаваловым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ведомствами, состоялись награждения глав министерств. Об этом 3 октября сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства Южной Осетии.

Скриншот страницы социальной сети Facebook / МЧС Республики Южная Осетия

Во время встречи руководители ведомств обсудили планы по взаимодействию сторон и пункты соглашения о сотрудничестве, которое вскоре будет подписано Чочиевым и Кацаваловым.

Министр чрезвычайного ведомства ЛНР Евгений Кацавалов и директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС ЛНР Роман Кочетов были награждены наградами МЧС Южной Осетии «За содружество». В ответ Евгений Кацавалов вручил Азамату Чочиеву медаль «За взаимодействие и содружество». Первый заместитель министра Южной Осетии Ацамаз Бестауты был награжден нагрудным знаком МЧС Луганской республики «За заслуги».

Делегация МЧС ЛНР во время празднования 11-летия создания МЧС Южной Осетии примет участие в торжественном построении личного состава ведомства.