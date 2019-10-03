Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Одна из крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга «Дальпитерстрой» погасила долг перед ГУП «ТЭК СПб» за поставки тепловой энергии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе застройщика. Там отметили, что долг был погашен в полдень 3 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство в Петербурге

Напомним, по данным энергетиков, строители с марта 2016 года задолжали за тепло 10 млн рублей плюс 2,7 млн рублей штрафных санкций. Как заявляли в ГУП, из-за этого долга судебные приставы арестовали принадлежащие «Дальпитерстрою» нежилые помещения площадью 1300 кв. метров стоимостью порядка 158 млн рублей.

Однако в строительной компании категорически не согласны с такой трактовкой создавшейся ситуации и считают незаконными исполнительные действия по аресту имущества компании.

«У СК «Дальпитерстрой» нет сведений, подтвержденных документами, по «аресту имущества». По закону компании в таких случаях предоставляется 5 дней для оплаты долга, и только после этого может быть наложен арест на ее имущество», — подчеркивают строители.

СК «Дальпитерстрой» также заявила о том, что можетобратиться в суд по оспариванию упомянутого решения в отношении своего имущества.

ООО «СК «Дальпитерстрой» построила в Петербурге и Ленобласти более 100 жилых домов, торговых центров и промышленных объектов, еще порядка 50 зданий строятся в настоящее время.