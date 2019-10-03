Москва, 3 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о госслужбе для судебных приставов позволит укрепить кадровый состав ФССП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Судебные приставы в ходе своей работы обеспечивают безопасность участников судебного процесса, проводят предварительное расследование, предупреждают и пресекают преступления, поэтому будет правильным предъявлять к ним повышенные требования, которые уже предъявляются к сотрудникам других ведомств — например, органов внутренних дел, противопожарной службы и так далее», — заявил Пискарёв.

Со вступлением закона в силу на судебных приставов распространится требование о запрете иметь двойное гражданство, к ним также можно будет применить строгие требования антикоррупционного законодательства. Кроме того, предусматривается возможность присвоения им специальных званий, что позволит повысить их ответственность за выполнение служебных обязанностей, отметил глава комитета.

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