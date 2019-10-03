Москва, 3 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Реализация китайской компании Haval в сентябре 2019 года в России выросла на 452% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Navigator84 Haval H6

По итогам первого осеннего месяца 2019 года в стране было продано 1175 автомобилей Haval, в то время как в сентябре 2018 года было продано всего 213 автомобилей.

В модельном рейтинге компании лидируют на российском рынке модели Haval H6. За сентябрь 2019 года было продано 611 этих автомобилей.

На втором месте — кроссоверы Haval F7, чьи продажи в сентябре составили в России 334 автомобиля. Причем из-за повышенного спроса на эти модели, китайской компании в России пришлось привлечь дополнительные мощности на тульском заводе Haval.

Кроме того, в сентябре в России также было продано по 137 и 93 единицы моделей Haval H2 и Haval H9 соответственно.

«Внушительные объемы продаж — наглядная демонстрация успешности выбранной стратегии развития бренда на российском и мировом автомобильных рынках», — говорится в сообщении компании.

Напомним, дилерская сеть Haval недавно увеличилась до 70 центров. Новые салоны были открыты в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

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