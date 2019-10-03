Обнинск, Калужская область, 3 октября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Сотрудники обнинском научно-производственного предприятия «Технология» им А. Г. Ромашина Калужской области 2 октября оперативно ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в одном из производственных корпусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru На учения по гражданской обороне.

В учениях были задействованы силы МЧС России, профессиональных спасателей и нештатных формирований гражданской обороны предприятия. Особое внимание уделялось организации эффективного взаимодействия между участниками учений. Для тушения условного пожара были привлечены семь единиц спецтехники. Защитное сооружение гражданской обороны приводилось в полную готовность.

В нештатных формированиях гражданской обороны ОНПП «Технология» задействованы 250 сотрудников, а в 120 учебных группах, организованных в структурных подразделениях, работники имеют возможность получить первичные знания и навыки, необходимые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Учения на ОНПП «Технология» прошли в рамках всероссийских учений по гражданской обороне в Калужской области.