Лондон, 3 октября, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В Лондоне активисты экологической организации облили здание Минфина красной краской, имитирующей кровь, сообщается на странице британской полиции в Twitter.

Gov.uk Здание министерства финансов Великобритании

Отмечается, что активисты распылили жидкость с помощью пожарного автомобиля. В результате трое мужчин и одна женщина были задержаны.

По данным местных СМИ, таким образом члены британского природоохранного движения Extinction Rebellion призвали власти прекратить «финансирование гибели климата и тратить огромные деньги на освоение месторождений ископаемых».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа группа протестующих, которые выступают «против изменения климата», облили красной краской здание посольства Бразилии в Лондоне в знак протеста «против нанесенного ущерба тропическим лесам Амазонки и насилия в отношении коренных народов, живущих там».

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