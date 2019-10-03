Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Иорданское Хашимитское Королевство является важным партнером России на Ближнем Востоке. Об этом заявил 3 октября президент РФ Владимир Путин в Сочи, принимающем заседание клуба «Валдай».

Kremlin.ru Встреча с Королём Иордании Абдаллой II

Путин отметил постоянный контакт, налаженный между ним и королем Иордании Абдаллой II, и напомнил, что в 2018 году исполнилось 55 лет дипломатическим отношениям Москвы и Аммана.

Российский лидер также подчеркнул, что в минувшем году товарооборот между странами вырос в 3,8 раза. Он заявил, что очень рад видеть иорданского монарха на заседании Валдайского клуба, которое посвящено вопросам современной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках клуба «Валдай» у Путина также запланированы встречи с главами Филиппин, Азербайджана и Казахстана.

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