Ялта, Крым, 3 октября, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Ялтинские депутаты прекратили полномочия главы администрации города Алексея Челпанова. Соответствующее решение принято 3 октября на сессии городского совета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

«Это непростое, но обдуманное и взвешенное для меня решение… Для меня было большой честью работать на благо Ялты. Все вместе мы подготовили фундамент для динамичного системного развития города», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что новую структуру правительства республики и программу действий на следующие пять лет представят на сессии Госсовета РК.