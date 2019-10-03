Улан-Удэ, 3 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. В Бурятии для проведения всероссийской переписи населения в 2020 году намерены обучить 1897 переписчиков, а также администраторов, которые будут собирать данные населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, Бурятстат уже объявил набор на желающих участвовать.

Egov-buryatia.ru Перепись 2020

Переписчики должны иметь высшее образование, не иметь судимости, уметь работать на планшете. Также для работы в тех, кто будет работать районах приветствуется знание бурятского языка — переписные листы будут переведены на бурятский язык.

«Работа обученных специалистов будет оплачиваться. Обучение начнётся в следующем году», — отметила заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова.

К переписи начали готовить не только специалистов, но и инфраструктуру городов и сёл. В частности, будут приведены в порядок обозначения улиц, номера домов и квартир.

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