Париж, 3 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Мэрия Парижа представила совету города план действий в отношении голубей в столице, передает BFM TV.

Daniel Steger Париж

Известно, что голуби сделали Париж своей территорией и не без вреда причиняют беспокойство жителям. Чтобы обеспечить лучшее сожительство, мэрия Парижа представила план действий, который включает в себя увеличение числа голубятен в городе.

В настоящее время в столице существует только 9 голубятен. Их создание позволяет, с одной стороны, избегать гнездования птиц в любом месте, а также регулировать их численность.

Согласно недавнему исследованию, проведенному по заказу города, в Париже обитает 23 тыс. голубей.

«Стратегия состоит в том, чтобы регулировать популяцию голубей в Париже, а также показать парижанам, что голуби не являются вредителями, они часть биоразнообразия города», — заявила Пенелопа Комитес, заместитель мэра, отвечающий за зеленые насаждения и природу в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго призвала жителей столицы взять на себя «ответственность» за борьбу с грязью в городе.