Москва, 3 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Указ об увольнениях и назначениях на должности в СК, МВД, МЧС и ФСИН России подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 3 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу от 30 сентября текущего года отправлены в отставку начальник управления ФСИН по Владимирской области Андрей Виноградов, начальник ГУ МЧС по Республике Коми Александр Князев, руководитель СУ СК РФ по Калининградской области Виктор Леденев, заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области — начальник главного следственного управления Андрей Неупокоев и главный инспектор МВД РФ Эдуард Соболь.

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Этот же указ закрепляет ряд назначений. Так, начальником ГУ МЧС по Забайкалью стал Николай Басов, управление планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН возглавил Юрий Бобкин, должность заместителя начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ занял Олег Кадочников.

Начальником Сибирского юридического института МВД РФ назначен Дмитрий Ким, начальником севастопольского главка МЧС — Дмитрий Козлов, руководителем главного управления ФСИН по Пермскому краю — Юрий Лымарь, главой управления МВД по Астраханской области — Игорь Ромашкин.

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Пять лет будут руководить региональными следственными управлениями СКР: в Тверской области — Альберт Кизимов, в Югре — Михаил Мокшин, в Смоленской области — Анатолий Уханов, в Курганской области — Богдан Францишко.