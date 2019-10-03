Москва, 3 октября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Западные страны должны перестать играть в геополитические игры и делить регионы на сферы влияния, заявил 3 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью арабоязычным СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров (23)

По словам министра, в рамках развернутой против России масштабной информационной кампании Москву «обвиняют во всех смертных грехах, включая попытки внести раскол в ряды ЕС», что не соответствует действительности, поскольку в РФ такими категориями не мыслят.

«Так что те, кто нас в чем-то обвиняет, должны перестать играть в геополитические игры с нулевой суммой, делить регионы на сферы влияния», — сказал Лавров, добавив, что Западу необходимо начать руководствоваться общепринятыми правилами межгосударственного общения, которые закреплены в Уставе ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров, комментируя заявления о «российском следе» в скандале вокруг президентов США и Украины— Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что поиск «российского следа» стал навязчивой идеей руководства Демократической партии Соединенных Штатов.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что во время диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп якобы требовал провести расследование в отношении своего конкурента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена.

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