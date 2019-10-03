Ташкент, 3 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. 85-й театральный сезон был открыт в Академическом русском драматическом театре после реконструкции здания, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) Ташкента.

Bobyrr Академический русский драматический театр в Ташкенте

Отмечается, что в рамках ремонта театра были обновлены кресла в зрительном зале, установлено новое освещение, а также выполнены другие ремонтные работы. Первый сезон на сцене театра состоялся в 1934 году. В разные годы были поставлены пьесы классиков Пушкина, Гоголя, Островского, а также современные произведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Тбилисский русский драматический театр им. Грибоедова представил в Ташкенте спектакль «Я — Николай Гумилев». Директор театра Николай Свентицкий отметил, что русский театр должен нести свое предназначение, где бы он ни находился.

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