Обнинск, Калужская область, 3 октября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Калужский областной суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, которым 30-летний житель Обнинска был осуждён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за ограбление банкомата. Об этом сообщила 3 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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Осуждённый и двое его знакомых договорились ограбить банкомат в одном из городских супермаркетов. Злоумышленники ранним утром незаконно проникли в помещение магазина и забрали из банкомата более миллиона рублей. Затем она скрылись с места преступления на автомобиле. В судебном заседании мужчина свою вину в совершении преступления признал.

В отношении подельников осужденного уголовные дела выделены в отдельные производства.