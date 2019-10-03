Москва, 3 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Москве рассчитывают, что президент США Дональд Трамп выполнит своё обещание и выведет американских военнослужащих из Сирии. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью общеарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», размещенном на официальном сайте МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

«Рассчитываем, что США выполнят обещание, которое дал Дональд Трамп еще в декабре 2018 года, о выводе американских военнослужащих из Сирии», — сказал Лавров, отвечая на вопрос об иностранном военном присутствии в Сирии.

Также он напомнил, что единственным легитимным основанием для такого присутствия является приглашение законных властей страны или соответствующая резолюция СБ ООН. В этом свете, заявил Лавров, присутствие Ирана в Сирии оправдано, так как он там по приглашению Дамаска, в отличие от США, которые «прославились» на весь мир противоправными антисирийскими силовыми акциями.

Кроме этого, глава МИД России отметил, что теперь, когда основные силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии разгромлены, к цели американского военного присутствия на территории страны возникают вопросы.

«Складывается устойчивое ощущение, что задача Вашингтона — не допустить восстановления территориальной целостности САР, что является прямым нарушением резолюции СБ ООН 2254», — подчеркнул Сергей Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 октября глава МИД России на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что он видит «проблески здравого смысла» в контактах России и США по Ближнему востоку.