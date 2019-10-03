Москва, 3 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В рамках III уральского международного научно-практического форума «Полимеры 2019» подписано соглашение о создании международной Ассоциации производителей полимерной изоляции (АППИ). Ключевые цели ассоциации — содействие развитию применения современных полимерных изоляционных материалов, развитию экспортного потенциала и переработке вторичных полимеров, развитию сырьевой базы для производства полимерных изоляционных материалов и системы технического регулирования и стандартизации. Как отметили в АППИ, большое внимание в рамках деятельности ассоциации будет уделяться укреплению отраслевой науки и системе подготовки кадров в соответствии с запросами рынка.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» Слева направо: операционный директор направления «Полимерная изоляция» «ТЕХНОНИКОЛЬ» Алексей Касимов и директор завода экструзионных материалов «Экстрол» Юрий Холкин

Первыми членами ассоциации станут одни из лидеров в производстве полимерной теплоизоляции. Это корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ», ведущий международный производитель строительных материалов и систем, и группа компаний «Экстрол», один из ведущих производителей экструзионного пенополистирола в России.

«Сегодня на рынке производства строительных материалов наблюдается смена технологического уклада, - отметил директор завода экструзионных материалов «Экстрол» Юрий Холкин. — На смену традиционным материалам приходят современные, с качественно новыми эксплуатационными характеристиками. Они отвечают запросу на энергоэффективность, которая является частью современной парадигмы модернизации экономики. На производствах усиливается тренд к переработке пластиков и экономике замкнутого цикла. Создание профильных ассоциаций в направлении особенно актуально и необходимо для построения качественного и эффективного диалога государства и бизнеса».

«Ассоциация объединит наиболее значимых для отрасли производителей полимерной изоляции и поможет донести консолидированную позицию в диалоге с представителями власти и общественных организаций, - подчеркнул операционный директор направления «Полимерная изоляция» «ТЕХНОНИКОЛЬ» Алексей Касимов. — Совместными усилиями будет развиваться отраслевая наука и подготовка кадров, техническое регулирование и стандартизация в сегменте. Будут решаться вопросы по сырьевой базе и вторичной переработке. Особое внимание будет уделяться формированию объективного имиджа полимерной изоляции. Это поможет членам ассоциации расширить применение современных материалов в строительстве, в том числе, реализовать экспортный потенциал».

В числе приоритетных и стратегических задач АППИ на ближайший период — участие в разработке стратегии развития строительной отрасли, химического и нефтехимического комплекса до 2030 года.