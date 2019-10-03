Калининград, 3 октября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своим указом, опубликованным 3 октября, освободил от занимаемой должности генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденёва, руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Kld.sledcom.ru Виктор Леденёв

Напомним, Виктор Леденёв проходил в качестве потерпевшего в громком уголовном деле о вымогательстве, фигурантами которого стали экс-депутат Калининградской областной думы, учредитель газеты «Новые колёса», журналист Игорь Рудников и бывший заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Первый обвинялся в вымогательстве, второй — в посредничестве в вымогательстве.

По версии следствия, под руководством Рудникова в ноябре 2017 года были выпущены номера газеты, в которых опубликованы позорящие Леденёва сведения. После этого у Рудникова возник умысел на вымогательство у Леденёва 50 тыс. долларов под угрозой продолжения распространения позорящих сведений. Дацышин выступил в роли посредника при вымогательстве взятки, лично встретившись с Леденёвым, которому выдвинул требование о передаче денежных средств, считало следствие.

Верховный суд России передал уголовное дело из Калининграда в Санкт-Петербург для обеспечения беспристрастного судебного разбирательства. Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по этому уголовному делу. Однако суд переквалифицировал действия подсудимых, существенно смягчив обвинение и убрав из него «тяжелую» статью о вымогательстве.

Суд признал Рудникова виновным в покушении на самоуправство, а также, дополнительно, в другом преступлении — неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Журналисту было назначено наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Рудникова освободили из-под стражи в зале суда, а также освободили от наказания по отбытию.

Александр Дацышин был признан виновным в пособничестве в покушении на самоуправство; ему назначено наказание в виде обязательных работ на 50 часов. Он также был освобожден от наказания по отбытию.

Гражданский иск потерпевшего Леденёва на сумму 3 млн рублей был оставлен судом без удовлетворения.

Добавим, что Виктор Леденёв возглавлял СУ СКР по Калининградской области с мая 2013 года. Ранее он служил в органах КГБ и ФСБ, а также органах СКР по Чеченской республике.