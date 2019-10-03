Байконур, Казахстан, 3 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Спускаемая капсула корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) 3 октября приземлилась в степи Казахстана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Роскосмоса.

Приземление капсулы корабля «Союз»

Сообщается, что приземление произошло в штатном режиме в 14:00 мск. Отмечается, что самочувствие у экипажа хорошее.

Напомним, российский космонавт Алексей Овчинин и его коллега из США Ник Хейг провели на земной орбите 203 суток. Космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури пробыл на МКС 8 суток.

«Экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-59, МКС-60 и экспедиции посещения ЭП-19», — говорится в сообщении Роскосмоса.