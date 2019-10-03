Москва, 3 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Сбербанк запрос с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных клиентов, сообщили 3 октября ТАСС в пресс-службе ведомства.

Sberbank.ru Отделение «Сбербанка»

Роскомнадзор попросил кредитное учреждение предоставить данные о лицах, допустивших такое нарушение, а также принятых мерах по устранению соответствующих последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сбербанк проинформировал клиентов о возможной утечке учетных записей по кредитным картам. Среди данных: фамилии, имена, отчества, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.

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