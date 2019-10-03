Ульяновск, 3 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод совместно со специалистами фирмы ООО «Авто-Фургон» создали модификацию УАЗа для перевозки сыпучих грузов. Об этом сообщается на официальной странице Ульяновского автомобильного завода во «Вконтакте».

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Размеры грузовой платформы составляют 3090×2060×400 мм, а грузоподъемность авто равна 1 100 кг.

«Мощный 4-х штоковый гидроцилиндр «опрокидывает» кузов на угол до 49 градусов. В верхнем положении его можно зафиксировать механическим упором. Управлять подъемом платформы можно с помощью выносного пульта даже из кабины. И еще: сама платформа усилена листовой сталью 1,5 мм — насыпайте и наваливайте все что угодно», — говорится в сообщении.

Напомним, в России стартовали продажи отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат». Он продаётся в четырех комплектациях: «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I.

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