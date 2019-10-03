Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сочи для участия в международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщает 3 октября агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

В раках визита казахстанского лидера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Во время пленарной сессии запланировано выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, короля Иордании Абдуллы II, президента Филиппин Родриго Дутерте.

Отметим, с 30 сентября по 3 октября проходит XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Заря Востока и мировое политическое устройство». Основная сессия клуба запланирована на 3 октября.

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