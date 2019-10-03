Москва, 3 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Рост рынка пластиковых карт и развитие безналичных карточных транзакций значительным образом повысили качество жизни граждан России в последние годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г. В. Плеханова Максим Соколов, комментируя «феноменальный» рост карточных платежей в России.

(сс) flyerwerk Оплата картой

«Сложно представить развитие информационного общества и цифровой экономики без внедрения электронных форм платежей. Помимо этого, использование безналичных расчетов может снизить количество правонарушений, связанных с наличными денежными средствами (кражи, грабежи, отмывание средств и т. п.). Вместе с тем, как и у любого положительно явления, при использовании пластиковых карт возникает ряд угроз.

Во-первых, это может быть связано с неумеренным потреблением за счет распространения кредитных карт. Обычно наличные деньги тратятся более экономно, нежели «виртуальные» заемные средства, которые могут не ощущаться. Например, в США закредитованность граждан можно связать не только с ипотекой, но и с высокой доступностью кредитного «пластика».

Так, по данным Центра микроэкономических данных Федерального резервного банка Нью-Йорка совокупный долг домохозяйств США на начало 2019 г. достиг 13,54 триллиона долларов, где 9,12 приходилось на ипотеку. Вместе с тем, обслуживание долга американских граждан вдвое дешевле, чем российских, а значит в случае экономических потрясений не так болезненно скажется на них.

Во-вторых, возникают новые угрозы, связанные с кардингом, то есть мошенничеством с платежными картами. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разрабатывают серьезную систему мер для противодействия нарушениям в данной сфере.

Еще одной проблемой здесь можно назвать возможность массовой утери персональных данных пользователей, что значительно упростит доступ мошенников к деньгам граждан.

В-третьих, в российском обществе присутствует проблема низкой финансовой грамотности, особенно у лиц старшего возраста. Данные категории могут оказаться жертвами недобросовестных кредитных организаций, ведущих агрессивную политику по продвижению пластиковых карт.

За привлекательными условиями по срокам кредитных периодов, беспроцентным снятием наличных и высокими кешбеками, кроются скрытые услуги по страхованию, комиссии за обслуживание счета, повышенные проценты за снятие собственных средств с кредитных карт и др.

Всё это приведет к потерям денежных средств гражданами, которые детально не изучают условия предлагаемых им услуг», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), количество безналичных карточных транзакций в РФ за последние восемь лет увеличилось в 30 раз.

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