Магас, 3 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Ингушетии совершен побег из СИЗО №1. Сбежал 37-летний житель Назрановского района, который проходит по делу о вымогательстве, пишет интернет-газета «Ингушетия». Инцидент произошел 2 октября.

Побег

По данным издания, обвиняемый совместно со своим братом с 2012 по 2017 год вымогал крупные суммы денег у местных жителей, угрожая тем, кто не соглашался на условия злоумышленников, разглашением сведений, порочащие их честь и достоинство.

Как сообщил источник газеты «Ингушетия», обвиняемый совершил побег от конвойных по пути в Назрановский районный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии обвинен в побеге из-под стражи в ходе конвоирования из следственного изолятора Улан-Удэ в изолятор временного содержания 24-летний местный житель. Его признали виновным и приговорили дополнительно к полученному сроку еще на один год лишения свободы.