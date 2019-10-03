Иркутск, 3 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Иркутская областная прокуратура по итогам работы мобильной группы на территории Хомутовского участкового лесничества Иркутского лесничества, сообщила, что не обнаружила там данных о намеренном создании лесного пожара с целью сокрытия незаконной рубки древесины. Об этом сказано в официальном сообщении надзорного ведомства, опубликованном сегодня, 3 октября.

Поджог

Проверка проводилась в сентябре 2019 года в рамках деятельности мобильной межведомственной рабочей группы прокуратурой области с привлечением специалистов регионального министерства лесного комплекса, ГУ МЧС России по области, УЭБиПК ГУ МВД России по области, представителей регионального отделения ООД «Народный фронт «За Россию» в Иркутской области, Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные природные пожары в Иркутской области начались ещё весной, но к концу июля 2019 года их общая площадь составила десятки тысяч гектаров. Звучали предположения, что лес поджигают «чёрные» лесорубы, чтоы скрыть незаконные вырубки.