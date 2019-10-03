Калуга, 3 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. 40 калужских школьников с 3 по 7 октября познакомятся с историей и культурой Хабаровска и Владивостока в рамках программы «Дальневосточные рубежи». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области, выступившем одним из координаторов проекта.

Admoblkaluga.ru Калужские школьники познакомятся с историей и культурой Владивостока

В программе пребывания юных калужан на дальневосточной земле запланированы обзорные экскурсии по Хабаровску и Владивостоку, посещение военно-исторических музеев Восточного военного округа, краеведческих музеев, экскурсия по Приморской сцене Мариинского театра с просмотром спектакля.

Поездка калужских школьников на Дальний Восток проходит в рамках реализации национального проекта «Культура» с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения детей к истории и культуре страны.