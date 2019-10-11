Москва, 11 октября, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Большое и радостное для главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина событие может оказаться довольно грозным предупреждением для тех граждан России, которые не имеют чести принадлежать к привилегированному ныне сословию. Как будут понимать друг друга Счетная палата и государственное контрольное управление США, представляет в своей статье автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

Подписанный, по словам Кудрина, меморандум о взаимопонимании между двумя структурами, на словах враждебными друг другу, может вызвать некую оторопь. Действительно, непонятно, как возможно сие — чтобы сотрудничество, предполагающее «обмен опытом и информацией», имело место между экономическим гигантом и развивающейся страной. Это же не совет экономической взаимопомощи при странах соцлагеря. Хотя в упомянутом варианте принудительный слив важной экономической информации из РФ в США возможен, ведь страшно сказать — данный обмен предусматривает взаимные и добровольные аудиторские проверки из страны в страну.

То, что США позволят копаться в своих государственных экономических механизмах Счетной палате страны, официально названной врагом, невозможно ни при каких обстоятельствах. Зато просовывание американского носа в российские дела заставляет вспомнить правила проведения внеочередной инициативной аудиторской проверки, которая, по правилам Российской Федерации, может проводиться в акционерных обществах по требованию акционеров, совокупная доля акций которых в уставных капиталах этих обществ составляет 10 и более процентов. То есть подразумевается именно такой случай, и Россию хотят поаудировать и почистить перед сменой власти — или окончательной продажей?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «И Кудрин примерил на себя роль президента».