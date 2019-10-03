Ярославль, 3 октября, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Итоги аукциона по эвакуации транспортных средств и их хранению на спецстоянках оспорены в ярославском управлении Федеральной антимонопольной службы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили авторы жалоб в ФАС. Интересно, что результат аукциона, проведенного департаментом Дорожного хозяйства Ярославской области, оспаривают победители торгов. Жалобы подали индивидуальный предприниматель Сергей Новиков, признанный победителем лота по эвакуации машин, и ООО «Спецтранс», выигравшее лот по организации спецстоянки эвакуированных автомобилей в городе Ярославле. Авторы жалоб считают, что организаторы аукциона неправомерно допустили к участию в торгах АО «ПАТП-1 города Ярославля».

УФССП по ЯО Эвакуация автомобиля в Ярославле

«Данный участник не только не намеревается работать на этом рынке, но и не соответствует заявленным требованиям. В нарушение аукционной документации, АО «ПАТП — 1» ни фактически ни юридически не осуществляет соответствующих видов деятельности. У АО «ПАТП — 1» отсутствует обособленная специализированная стоянка с ограждением, препятствующим проникновению на территорию посторонних лиц, и имеющая не менее двух въездов (выездов). Организатор аукциона фактически не проверял заявленное участниками соответствие всем требованиям, соответствие определялось формально, без выхода на место», — отмечается в желобе ООО «Спецтранс», поданной в ФАС.

Авторы обращения в ФАС подчеркивают, что на территории «ПАТП-1» нет места для спецстоянки крупногабаритного грузового транспорта. В другой жалобе уточняется, что автотранспортное предприятие сами документы подало позже установленного срока. В ходе аукциона, который проходил 18 сентября, по мнению участников торгов также были нарушения.

«Видеофиксация аукциона велась на личный смартфон сотрудника. Видеосъемка несколько раз прерывалась, сам аукцион также несколько раз прерывался, лоты торговались в хаотичном (произвольном) порядке. Победитель определялся по принципу «кто первый поднимет руку»!? У некоторых участников рука практически не опускалась, либо поднималась еще до окончания объявления цены лота», — говорится в жалобе.

Участники торгов уверены, что приход «ПАТП-1» был направлен исключительно на понижение стоимости самого лота, а не на победу и реальное исполнение контракта. В итоге тариф на эвакуацию машин упал в пять раз — с 3100 до 612 рублей. Час хранения автомобиля на спецстоянке стал стоить 7 рублей.

«По таким тарифам работать невозможно и никто из участников работать на таких условиях не будет. Установленный тариф на транспортировку в размере 3100 руб. обеспечивает минимальную рентабельность с возможностью снижения до 2900 руб. Все, что ниже это даже не демпинг, это целенаправленное разрушение рынка! Даже временное (на один день) приостановление этой деятельности (по причине не заключения договора, не определения поставщика, отказа от оказания услуг) приведет к параличу и коллапсу в деятельности ГИБДД по Ярославской области, создаст реальную угрозу безопасности», — отмечено в обращении в ФАС.

Авторы жалоб в Федеральную антимонопольную службу требуют отменить решение о допуске «ПАТП-1» к аукциону и отменить его итоги из-за явных нарушений закона. Аналогичные письма направлены в прокуратуру Ярославской области. Рассмотрение жалоб в Федеральной антимонопольной службе состоится 4 октября.