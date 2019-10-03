Нальчик, 3 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии избран новый глава республики. Им стал Казбек Коков, до этого исполнявший обязанности руководителя республики. Сегодня, 3 октября, в ходе заседания парламента за него единогласно проголосовали все депутаты, сообщили ИА REGNUM в законодательном органе.

Glava.kbr.ru Казбек Коков

Напомним, согласно законодательству Кабардино-Балкарии, главу республики избирают из числа претендентов, предложенных на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным. Соперниками Кокова были министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев и директор республиканского филиала компании «Русгидро» Игорь Кладько.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии 26 сентября 2018 года. Прежний руководитель региона Юрий Коков был отправлен в отставку по его личной просьбе «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера». Он переведен на работу в Москву.

Казбек Коков — сын бывшего главы Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. До назначения врио главы субъекта он с апреля 2013 года работал советником регионального блока управления по внутренней политике в администрации президента РФ, курируя на своем месте Северный Кавказ.

Новому главе республики 46 лет, он родился в селении Лескен Урванского района Кабардино-Балкарии. Окончив Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт, он с 1995 года работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО «Халвичный завод «Нальчикский». В 2002 году стал генеральным директором ОАО «Каббалкресурсы».

В 2003—2007 гг. Коков был депутатом Совета местного самоуправления города Нальчика, в 2009 году — депутатом парламента Кабардино-Балкарии. С 2010 по 2013 год работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики.