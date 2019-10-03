Иерусалим, 3 октября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман в ходе переговоров по формированию правительственной коалиции не смогли договориться, сообщает 3 октября радио Kan.

Иван Шилов ИА REGNUM Бинбямин Нетаньяху

«На встрече не было достигнуто никакого прорыва», — заявили представители партии «Ликуд».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Израиле прошли выборы в Кнессет (парламент). Выборы прошли досрочно, что связано с политическим кризисом, который произошёл в апреле, когда премьер-министру Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правящую коалицию. По результатам выборов оппозиционная партия «Кахоль-лаван» взяла 32 места, а правящая «Ликуд» — 31.

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