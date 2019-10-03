Самара, 3 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Более 95% жилищного фонда отапливается в Самаре. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По сообщению пресс-службы ведомства, по состоянию на утро, 3 октября, тепло подано в 9768 многоквартирных домов города, что составляет 95,2% от общего числа таких домов.

Отмечается, что в настоящий момент коммунальные службы следят за соблюдением гидравлических и температурных режимов.

По словам чиновников, наиболее активно отопление подключается в Красноглинском, Куйбышевском, Советском районах Самары.

По их словам, в самое ближайшее время в Самаре начнет работать «горячая линия» по вопросам отопления.