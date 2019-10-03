Москва, 3 октября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В районе Ново-Переделкино на западе Москвы обнаружили белку-летягу, занесенную в Красную книгу. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 3 октября.

(сс) Takashi Hososhima Белка-летяга

Местные жители заметили белку в Ульяновском лесопарке рядом с кормушкой для птиц, которую регулярно наполняют посетители.

Ранее этот вид никогда не встречали на территории столицы. Она занесена в Красную книгу Московской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей.

Вероятно, белки приходят на территорию города из Подмосковья. Специалисты Мосприроды отмечают, что местные летяги размножаются в старых дуплистых деревьях, которые находятся в центре лесного массива Ульяновского лесопарка.

Обыкновенная летяга была занесена в Красную книгу из-за сокращения численности, связанного с вырубкой лесов.