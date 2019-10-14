Вашингтон, 14 октября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп мастерски использовал своего украинского коллегу в мирных целях, значительно упрочив свое положение накануне выборов, и все это на глазах у озадаченного американского избирателя. Что же осталось для самого Владимир Зеленского после того, как его столь эффективно использовали, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUMАлександр Запольскис.

The White House Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Зеленский и его команда очень хотели бы, чтобы Трамп лично посетил Украину, желательно во главе легиона американцев, готовых повоевать с Россией. Это было бы идеально для тех, кто основой своего бизнеса видит «противостояние российской агрессии». Проблема этих людей в том, что Трамп, судя по всему, видит ситуацию несколько иначе, и на все изъявления вероноподданических чувств со стороны Зеленского отвечает не так, как тому бы хотелось.

Чего стоит высказанная Трампом прямо в лицо Зеленскому надежда на то, что украинский и русский президенты смогут встретиться и «решить свою проблему». Хорошо хоть не сказал «в честном поединке»… А телефонная провокация Трампа, в которой он мало того, что надавил на Зеленского, заставив того пообещать яростнее бороться с коррупцией, но и упомянул слишком слабое участие Евросоза в подкормке Украины. Последняя фраза говорит о том, что не только военным контингентом, но даже и долларом Трамп участвовать в украинской судьбе не очень-то и желает. Резюме для Зеленского выглядит неутешительным: за миром — к Путину, за деньгами — к Меркель и Макрону, ну, а за теплыми словами можно иногда к Трампу.

Читайте статью Александра Зеленского «Итог визита Зеленского к Трампу: поматросили и бросили».