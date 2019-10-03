Ермолино, Калужская область, 3 октября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Непотушенная сигарета могла стать причиной возгорания в однокомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Мичурина в городе Ермолино Боровского района в ночь на 3 октября. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара

Часть жильцов дома пришлось эвакуировать. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 71-летнего владельца жилья. По предварительным данным, погибший проживал один. Для установления точной причины пожара назначены исследования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.