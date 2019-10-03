Москва, 3 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 4−6 октября упадет до 6 градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

В четверг 3 октября сохранится теплая погода (до 21 градуса тепла), однако уже в пятницу 4 октября температура упадет до 12−14 градусов Цельсия. В субботу и воскресенье воздух прогреется максимум до 10 градусов.

В субботу-воскресенье также ожидаются дожди, возможен мокрый снег.

Похолодание связано с уходом атлантического циклона с территории Центральной России.

В понедельник 7 октября ночью температура опустится до — 2, днем ожидается 6 градусов тепла, небольшие осадки.