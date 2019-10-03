Москва, 3 октября, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Минтранс России предлагает уменьшить ежегодную квоту российских авиакомпаний по найму пилотов из других стран в два раза. Данное предложение следует из пояснительной записки к законопроекту о продлении разрешений на привлечение иностранцев к работе пилотом в России.

(сс) Blake Guidry Пилоты

«Минтрансом России разрабатывается проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий уменьшение в предстоящем пятилетнем периоде количества установленных… квот для замещения должности командира воздушного судна до 500 (по 100 человек на каждый период, равный 12 месяцам)», — приводит ТАСС текст документа.

Также из пояснительной записки следует, что в период с июля 2014 года по июнь 2019 года было распределено 913 квот, а нанято — только 28 пилотов.

«Результаты реализации закона показывают отсутствие критической зависимости российских авиаперевозчиков от необходимости привлечения иностранных граждан», — отмечается в документе.

Кроме этого, в нем уточняется, что текущие потребности авиакомпаний в командирах воздушных судов удовлетворяются в основном за счет граждан России.

Отметим, иностранных пилотов в России в соответствии с законодательством стало можно нанимать на работу с июля 2014 года. В то время предполагалось, что трудовой договор с пилотом можно заключать в течение пяти лет с момента принятия закона и в течение пяти лет авиакомпании совокупно могли нанять до 1000 таких пилотов. Квота на пилотов-иностранцев распределяется ежегодно и в настоящее время составляет 200 пилотов в год.