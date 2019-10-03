Зеленского призвали предложить РФ новые варианты решения по Донбассу
Киев, 3 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Верховной раде Украине лучше продолжить действие закона № 9153 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а не разрабатывать новое законодательство. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил депутат, член парламентской группы «За будущее» Антон Киссе, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о необходимости разработать новый закон об особом статусе Донбасса.
Он также приветствовал разблокировку работу нормандского формата переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент разработает «новый закон» об особом статусе Донбасса. По его словам, документ будет разрабатываться в «тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом». Он заверил, что в новом законе «не будет перейдена ни одна красная линия», поэтому «не будет никакой капитуляции».