Киев, 3 октября, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Верховной раде Украине лучше продолжить действие закона № 9153 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а не разрабатывать новое законодательство. Об этом 3 октября в кулуарах парламента заявил депутат, член парламентской группы «За будущее» Антон Киссе, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о необходимости разработать новый закон об особом статусе Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Лучший вариант — продолжить (действие ранее принятого закона об особом статусе Донбасса — ред.), уже наработаны шаги. Но многополярность в украинской политике, раскачка ситуации влияют на администрацию президента. Вырабатывается ряд тактических ходов, чтобы найти золотую середину. Удастся ли её найти? Об этом станет известно после встречи «нормандской четверки». Президенту нужно действовать, предлагать варианты населению Украины, Российской Федерации», — сказал Киссе.

Он также приветствовал разблокировку работу нормандского формата переговоров.

«В целом тот шаг, который сделал Зеленский, я поддерживаю, его поддерживают избиратели. Самый лучший выход — переговоры. Сам факт того, что будет заседание нормандской четверки и пойдет диалог по урегулированию войны, это уже позитив. Я поддерживаю эти шаги. Сегодня другого пути нет… Есть желание и поддержка европейских структур действий нашего президента», — рассказал Киссе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламент разработает «новый закон» об особом статусе Донбасса. По его словам, документ будет разрабатываться в «тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом». Он заверил, что в новом законе «не будет перейдена ни одна красная линия», поэтому «не будет никакой капитуляции».