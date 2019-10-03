Санкт-Петербург, 3 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило штормовое предупреждение в связи с новым усилением ветра, пришедшего на Северо-Запад России «на плечах» атлантического урагана «Мортимер».

Компас и карта. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

По данным, полученным спасателями от синоптиков, в четверг, 3 октября, во второй половине дня в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-восточного и северного ветра скоростью до 16 м/с. Температура воздуха составит +6…+8 гр.

В региональном ГУ МЧС просят горожан и гостей Петербурга проявлять внимательность и осторожность на улицах и за городом.

Напомним, 1 октября сильный ветер повалил в Петербурге около 20 деревьев, дорожные знаки и светофоры. Люди не пострадали. Из-за ветра почти сутки были закрыты затворы на дамбе в Финском заливе. Угроза наводнения была предотвращена.