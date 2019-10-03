Москва, 3 октября, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Жители России стали пользоваться возможностью уплачивать налоги в рассрочку чаще — за девять месяцев 2019 года объём таких платежей увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 3 октября пресс-служба ФНС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ведомстве пояснили, что механизм изменения срока уплаты налоговых платежей позволяет налогоплательщикам преодолеть временные финансовые трудности. Вместе с тем, рассрочка предоставляется лицам, способным предоставить надлежащее обеспечение исполнения обязательств, например банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвидного имущества, а также поручительства платежеспособного лица.

Ранее российские эксперты подсчитали, что задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.

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